Утворити спільнокореневі слова від: літ

Қазақ тiлi
Утворити спільнокореневі слова від: літ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
політ,відліт,виліт,наліт,приліт,проліт,заліт.                                                                              Може потім надумаю.    =)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
счастливая жизнь- это здоровье дружба любовь взаимопонимание сочинение рассуждение 50 слов
Ответить
Геометрия
Высоты ВД и СЕ треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите угол АВС, если угол АСВ=25 градусов, угол ВМС=110градусов
Ответить
Биология
 Женщина с нормальным цветом эмали. зубов (гомозигота) вышла замуж за мужчину с тёмным оттенком эмали зубов (ген цвета эмали зубов сцеrшен с X-хром...
Ответить
Математика
скорость одного пешехода 70 м\мин.Скорость другого 90м\мин.Какое расстояние каждый пешеход пройдёт за 4 часа
Ответить
Литература
идея стихотворения не видно птиц!!!!!!Плизззззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить