Утворити спільнокореневі слова від: літ
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Утворити спільнокореневі слова від: літ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
політ,відліт,виліт,наліт,приліт,проліт,заліт. Може потім надумаю. =)
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