Высоты ВД и СЕ треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите угол АВС, если угол АСВ=25 градусов, угол ВМС=110градусов

Геометрия

Высоты ВД и СЕ треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите угол АВС, если угол АСВ=25 градусов, угол ВМС=110градусов

Автор: Гость