ДВИГАТЕЛЬ РАСХОДУЕТ ЗА 7,5 ЧАСА 111 Л ГОРЮЧЕГО.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ИЗРАСХОДУЕТ ДВИГАТЕЛЬ ЗА 1,8 ЧАСА?
Математика
ДВИГАТЕЛЬ РАСХОДУЕТ ЗА 7,5 ЧАСА 111 Л ГОРЮЧЕГО.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ИЗРАСХОДУЕТ ДВИГАТЕЛЬ ЗА 1,8 ЧАСА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.5ч=111л. 1.8ч- х 1)7.5*х=111*1.8 х=(111*1.8):7.5 х=26.64л горючего-израсходует за 1.8часа.
Гость:
111/7,5=14,8л- расходует за 1 час 14,8*1,8=26,64л- за 1,8 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 6 часов стенные часы пробили 6 ударов.По карманным часам я заметил,что время прошедшее от первого удара до шестого,равнялось 30 секундам.С колько...
Математика
ростаяние между 2 сёлами 48км .из 1 села выехал велосипедист.одновременно на встречу ему с 2 села выехал трактор.скорость велосипедиста 14 км час ....