ДВИГАТЕЛЬ РАСХОДУЕТ ЗА 7,5 ЧАСА 111 Л ГОРЮЧЕГО.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ИЗРАСХОДУЕТ ДВИГАТЕЛЬ ЗА 1,8 ЧАСА?

Математика
ДВИГАТЕЛЬ РАСХОДУЕТ ЗА 7,5 ЧАСА 111 Л ГОРЮЧЕГО.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ИЗРАСХОДУЕТ ДВИГАТЕЛЬ ЗА 1,8 ЧАСА?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.5ч=111л. 1.8ч- х 1)7.5*х=111*1.8 х=(111*1.8):7.5 х=26.64л горючего-израсходует за 1.8часа.  
Гость:
111/7,5=14,8л- расходует за 1 час 14,8*1,8=26,64л- за 1,8 часа 
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