ростаяние между 2 сёлами 48км .из 1 села выехал велосипедист.одновременно на встречу ему с 2 села выехал трактор.скорость велосипедиста 14 км час .а трактора 10км,час.через сколько часов они встретятся.
Математика
ростаяние между 2 сёлами 48км .из 1 села выехал велосипедист.одновременно на встречу ему с 2 села выехал трактор.скорость велосипедиста 14 км час .а трактора 10км,час.через сколько часов они встретятся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14+10=24км/ч-скорость сближения. 2)48:24=через 2 часа-они встретятся.
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