ростаяние между 2 сёлами 48км .из 1 села выехал велосипедист.одновременно на встречу ему с 2 села выехал трактор.скорость велосипедиста 14 км час .а трактора 10км,час.через сколько часов они встретятся.

Математика

ростаяние между 2 сёлами 48км .из 1 села выехал велосипедист.одновременно на встречу ему с 2 села выехал трактор.скорость велосипедиста 14 км час .а трактора 10км,час.через сколько часов они встретятся.

Автор: Гость