Срочно!Продукты полного сгорания 6,72 л (н.у.) смеси этана и пропана обработали избытком известковой воды,при этом образовалось 80 г осадка.Каков количественный состав исходной смеси?
Химия
Срочно!Продукты полного сгорания 6,72 л (н.у.) смеси этана и пропана обработали избытком известковой воды,при этом образовалось 80 г осадка.Каков количественный состав исходной смеси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.n(смеси) = 6,72/22,4=0,3 моль 2.уравнения. 1) C2H6 + 3,5 O2 -> 2CO2 + 3H2O x моль 2х моль 2)C2H8 + 5 O2 -> 3 CO2 + 4 H2О у моль 3у моль 3) Са(OH)2 + CO2 -> CaCO3| + H2o 3. считаем общее кол-во СО2 n= m(CaCO3)/M(CaCO3)=80/100=0,8 моль 4. составим систему уравнений 2x + 3y = 0,8 x +y =0,3 следовательно x = 0,1 y = 0,2 Ответ: 1:2 (этан к пропану)
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