Срочно!Продукты полного сгорания 6,72 л (н.у.) смеси этана и пропана обработали избытком известковой воды,при этом образовалось 80 г осадка.Каков количественный состав исходной смеси?

Химия

Срочно!Продукты полного сгорания 6,72 л (н.у.) смеси этана и пропана обработали избытком известковой воды,при этом образовалось 80 г осадка.Каков количественный состав исходной смеси?

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