На листе бумаги нарисованы 9 точек: 5 черных и 4белых, как показано на рисунке. Нарисуйте такой шестиугольник, чтобы всечерные точки лежали внутри него, а все белые – вне. * * * * * * * * *

Геометрия
На листе бумаги нарисованы 9 точек: 5 черных и 4белых, как показано на рисунке. Нарисуйте такой шестиугольник, чтобы всечерные точки лежали внутри него, а все белые – вне. * * * * * * * * *
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
соедини так что бы 4 точки снаружи были 1 и 3 в 1 ряду и 1 и 3 в последнем. под малым углом все получается
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