Помогите пожалуйста!!!! В арифметической прогрессии (an) a3+a14=12 . найти S16

Алгебра
Помогите пожалуйста!!!! В арифметической прогрессии (an) a3+a14=12 . найти S16
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a(3)=a(1)+2d a(14)=a(1)+13d S(16)=(2a(1)+15d)/2*16= (a(1)+2d)+(a(1)+13d) * 8 = 12 * 8= 96
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