Утворити спільнокореневі слова до слова йти!!!
Қазақ тiлi
Утворити спільнокореневі слова до слова йти!!!
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підійти,увійти,війти,зійти,прийти,дійти,відійти.
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