Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8 ч утра, а потом в следующий четверг в 10 ч утра. Сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок? В какой день и час будет следующее кормление рыбок, если интервал между кормле...
Математика
Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8 ч утра, а потом в следующий четверг в 10 ч утра. Сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок? В какой день и час будет следующее кормление рыбок, если интервал между кормлениями будет таким же?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прошло часов: 50 следущее: в субботу в 12 часов дня
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