Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8 ч утра, а потом в следующий четверг в 10 ч утра. Сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок? В какой день и час будет следующее кормление рыбок, если интервал между кормле...

Математика

Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8 ч утра, а потом в следующий четверг в 10 ч утра. Сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок? В какой день и час будет следующее кормление рыбок, если интервал между кормлениями будет таким же?

Автор: Гость