узимку легковий автомобіль на 1 км шляху витрачае 87г бензину а влітку -80г.На скільки грамів бензину менше витрачае автомобіль улітку на 100 км шляху

Математика
узимку легковий автомобіль на 1 км шляху витрачае 87г бензину а влітку -80г.На скільки грамів бензину менше витрачае автомобіль улітку на 100 км шляху
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)87*100=8700гр-тратит зимой на 100км. 2)80*100=8000гртратит летом на 100км. 3)8700-8000=на 700грамм меньше-тратит летом.
Гость:
87-80=7г- на столько меньше летом на 1 км 7*100=700г- на столько меньше летом на 100 км   
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