стриженная голова или стриженая голова?
Русский язык
стриженная голова или стриженая голова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение может быть и тем и другим, все зависит от контекста. Если НЕТ ЗАВИСИМЫХ СЛОВ , то " стрижеНая голова" ( У гостя была стрижеНая голова). Если есть зависим. слова, то пишем -НН- (У гостя была АККУРАТНО стрижеННая голова) СтрижеННая (как?) аккуратно.
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