стриженная голова или стриженая голова?  

Гость: Гость:

Решение может быть и тем и другим, все зависит от контекста. Если НЕТ ЗАВИСИМЫХ СЛОВ , то " стрижеНая голова" ( У гостя была стрижеНая голова). Если есть зависим. слова, то пишем -НН- (У гостя была АККУРАТНО стрижеННая голова) СтрижеННая (как?) аккуратно.