стриженная голова или стриженая голова?  

Русский язык
стриженная голова или стриженая голова?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение может быть и тем и другим, все зависит от контекста. Если НЕТ ЗАВИСИМЫХ СЛОВ , то  " стрижеНая голова"  ( У гостя была  стрижеНая голова). Если есть зависим. слова, то пишем -НН- (У гостя была АККУРАТНО стрижеННая голова)  СтрижеННая (как?) аккуратно. 
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