определить массу сложного эфира который образуется при взаимодействии 150 г уксусной кислоты и 64 г метилового спирта

Химия

определить массу сложного эфира который образуется при взаимодействии 150 г уксусной кислоты и 64 г метилового спирта

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