определить массу сложного эфира который образуется при взаимодействии 150 г уксусной кислоты и 64 г метилового спирта

Химия
определить массу сложного эфира который образуется при взаимодействии 150 г уксусной кислоты и 64 г метилового спирта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(укс к-ты) м/М =2,5 моль n(мет спирта) = 2 моль считаем по недостатку м(эфира) = М*n = 74*2=148 пиши единицы измерения.
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