эмоции управляют человекои или он ими? помогите пожалуйста напишите 6-7 предложений...

Не сдерживайте эмоции — управляйте отношением. Вы можете давать волю чувствам — сколько угодно — если делаете это осознанно. Можете бояться, злиться, негодовать, ревновать, восторгаться, прыгать от радости и так далее. Оставайтесь собой. Не нужно менять себя. Изменяйте своё отношение. Эмоции напрямую влияют на подсознание человека, которое им руководит при принятии решений. Исследования показывают, что человеком на 95% управляют эмоции и подсознательные мотивы и лишь 5% влияния достается рассудку. Эмоции — это тот универсальный язык, на котором изначально общаются родители и дети, не владея никаким другим местным или национальным языком. Эмоции — это те универсальные средства воздействия, к которым обращаются родители и дети, добиваясь желаемого друг от друга. Эмоции — это поведение, которое изначально делается для Другого как способ общения и влияния. Властвовать над своими эмоциями, это такая же хорошая привычка, как чистить зубы по утрам, умываться, говорить – здравствуйте! Когда то мы были маленькими детьми и не умели делать ничего из вышеперечисленного, но научились. Хорошая новость в том, что начать управлять своими эмоциями никогда не поздно. Особенно, если понять, как это может быть выгодно.

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Эмоции- это отношение ко всему его окружающему и происходящему, без эмоций ни одно существо, не смогло бы ясно выразить свои мысли и чувства. Без эмоций, мы были бы похожи на черствых и бесчуственных существ, подобных роботам, бесмысленно шествующих сквозь пространство. Эмоции всегда управляли людьми, манипулировали, искушали, и лишь единицы из существ смогли противостоять им, и утихомирить бурлящий огонь радости или ненависти. Бурные эмоции, такие как гнев и ярость, очень трудно сдержать, бурные и злые эмоции всегда побуждают человека к мести, тяги к разрушениям и уничтожению того, того, кто вызывает эту ярость. Грустные эмоции, такие как тоска, скука, бессилие,отчаяние и т.д., всегда были главными врагами человека, они вызывали самые отрицательные мысли, иногда приводили к депрессии, понижали самооценку, уничтожали жизнерадостное созерцание к миру,а иногда даже пробуждали вдохновение и страсть к поэзии. Положительные эмоции, такие как радость, умиление, восторг, всегда грели душу человека, уничтожали все завесы и преграды на пути, делали мир добрее и жизнерадостнее. Эмоции могут давать человеку, как и хорошее так и плохое, но не следует прятать их и скрывать под маской, а лучше начать действовать, разобраться в себе, победить и уничтожить причины отрицательных эмоций, и следовать по жизни видя только хорошее, научиться сдерживать бурные эмоции и следовать по жизни с улыбкой на лице.