Один из углов треугольника на 45% больше второго и на 24 градуса меньше третьего . Найди углы этого треугольника.
Математика
Один из углов треугольника на 45% больше второго и на 24 градуса меньше третьего . Найди углы этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов в треугольниках = 180 градусов Пусть х градусов второй угол, то х+х*0,45 градусов первый угол, (х+х*0,45+24) градусов третий угол х+(х+0,45х)+(х+0,45х+24)=180 х+х+0,45х+х+0,45х+24=180 3,9х=156 х=40 градусов второй угол 40+0,45*40=40+18=58 градусов певый угол 58+24=82 градуса третий угол Ответ:1)=58 градусов 2)=40 градусов 3)=82 градуса
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