Один из углов треугольника на 45% больше второго и на 24 градуса меньше третьего . Найди углы этого треугольника.

Математика

Один из углов треугольника на 45% больше второго и на 24 градуса меньше третьего . Найди углы этого треугольника.

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