напишите уравнения реакций в результате которых образуются 1)сульфат магния 2) гидроксид кальция

Химия
напишите уравнения реакций в результате которых образуются 1)сульфат магния 2) гидроксид кальция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Mg О+ Н2So4 =MgSo4+H2O     Mg (ОН)2+ Н2So4 =MgSo4+2H2O      MgСО3+ Н2So4 =MgSo4+H2O +СО2       Mg + Н2So4 =MgSo4+H2  2)CaO + H2O = Ca(OH)2
Гость:
1.3MgCO3+Al2(SO4)3=3MgSO4+Al2(CO3)3 (выпадает в осадок) 2.Ba(OH)2+CaSO4=Ca(OH)2+Ba(SO)4(выпадает в осадок)
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