ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ СТАРИННОГО ГОРОДА СВЯЗАН С ЧАСАМИ НА БАШНЕ:ОН РАБОТАЕТ,КОГДА ХОТЯ БЫ ОДНА ИЗ ДВУХ СТРЕЛОК ЧАСОВ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 3 И 4 ИЛИ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 8 И 9 .СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ЭТОТ ФОНТАН РАБОТАЕТ?
Математика
ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ СТАРИННОГО ГОРОДА СВЯЗАН С ЧАСАМИ НА БАШНЕ:ОН РАБОТАЕТ,КОГДА ХОТЯ БЫ ОДНА ИЗ ДВУХ СТРЕЛОК ЧАСОВ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 3 И 4 ИЛИ МЕЖДУ ЦИФРАМИ 8 И 9 .СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ЭТОТ ФОНТАН РАБОТАЕТ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24*10=240мин(4часа) 2)4+4=8часов-работает фонтан в сутки.
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