Выберите уравнения реакция, в которых фосфор является окислителем. а) P+3K=K(внизу 3 , основание)P б)2P+3Mg=Mg(внизу 3 , основание)P(внизу 2, основание) в)4P+5O(внизу 2, основание)=2P(внизу 2, основание)O(внизу 5, основание) г)...
Химия
Выберите уравнения реакция, в которых фосфор является окислителем. а) P+3K=K(внизу 3 , основание)P б)2P+3Mg=Mg(внизу 3 , основание)P(внизу 2, основание) в)4P+5O(внизу 2, основание)=2P(внизу 2, основание)O(внизу 5, основание) г)P(внизу 2, основание)O(внизу 3 , основание)+O(внизу 2, основание)=P(внизу 2, основание)O(внизу 5 , основание)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а и б, так как там степень окисления фосфора соответсвенно -3, -3. в в и г - +5, +3 =)
Гость:
правильно а и б,так как степень окисления фосфора идет с 0 на -3,а под в и г фосфор является восстановителем с в)с 0 на +5; г)с +3 на +5
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