Выберите уравнения реакция, в которых фосфор является окислителем. а) P+3K=K(внизу 3 , основание)P б)2P+3Mg=Mg(внизу 3 , основание)P(внизу 2, основание) в)4P+5O(внизу 2, основание)=2P(внизу 2, основание)O(внизу 5, основание) г)...

а и б, так как там степень окисления фосфора соответсвенно -3, -3. в в и г - +5, +3 =)

Гость: Гость:

правильно а и б,так как степень окисления фосфора идет с 0 на -3,а под в и г фосфор является восстановителем с в)с 0 на +5; г)с +3 на +5