Площадь квадрата равна площади прямоугольника, одна из сторон которого на 2см меньше стороны квадрата, а другая на 4см больше стороны квадрата. Найдите длину стороны квадрата.
Алгебра
Площадь квадрата равна площади прямоугольника, одна из сторон которого на 2см меньше стороны квадрата, а другая на 4см больше стороны квадрата. Найдите длину стороны квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим сторону квадрата за х , тогда площадь прямоугольника будет равна (х-2)(х+4) = х^2 + 2х + 8. а площадь квадрата равна х^2, следовательно х^2 + 2х + 8 = =х^2. отсюда 2х = 8 следовательно х = 4. Ответ сторона квадрата равна 4.
Гость:
Берём за х сторону квадрата, тогда площадь квадрата будет х*х, а площадь прямоугольника (х-2)*(х+4), составляем уравнение: х*х=(х-2)*(х+4) х^2=x^2+4x-2x-8 x^2-x^2-4х+2х=-8 -2х=-8 х=8:2 х=4 см - сторона квадрата Проверка: 4*4=16 см - площадь квадрата (4-2)*(4+4)=2*8=16 см - площадь прямоугольника 16 см=16 см
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