Площадь квадрата равна площади прямоугольника, одна из сторон которого на 2см меньше стороны квадрата, а другая на 4см больше стороны квадрата. Найдите длину стороны квадрата.

Алгебра

Площадь квадрата равна площади прямоугольника, одна из сторон которого на 2см меньше стороны квадрата, а другая на 4см больше стороны квадрата. Найдите длину стороны квадрата.

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