Трое выиграли некоторую сумму денег. На дою первого пришлось ¼ этой суммы, на долю второго -1/7, а долю третьего – 17 флоринов. Как велик весь выигрыш?

Математика
Трое выиграли некоторую сумму денег. На дою первого пришлось ¼ этой суммы, на долю второго -1/7, а долю третьего – 17 флоринов. Как велик весь выигрыш?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
примем за 1- весь выигрыш 1)1/4+1/7=7/28+4/28=11/28 составляет доля выигрыша первого и второго мы тут привели к общему знаменателю 2)1-11/28=11/11-11/28=17/28 составляет доля выигрыша третьего 3)17:17/28=17*28/17=28  это весь выигрыш ты можешь проверить: у первого выигрыш 1/4  проверим 1/4*28=7-выигрыш первого у второго 1/7*28*28=4 у третьего17 итог:4+7+17=28 Ответ:весь выигрыш 28 флоринов
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