Разберите по цифрой 2 слово- Предложил.
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Разберите по цифрой 2 слово- Предложил.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложил оконч.нулевое (предложилА,предложилИ) корень--ЛОЖ(сЛОЖение, приЛОЖу ) основа-все слово приставка-ПРЕД (ПРЕДсказать) суфф.И (говорИть, любИл)-суфф. неопр.ф.гл. суфф. Л (сказаЛ, решиЛ) -суфф. глаг. прош.врем.
Гость:
пред - приставка лож - корень и - суффикс л - суффикс
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