Перекладина длинной 5 метров своими концами лежит на двух вертикальных столбах высотой 3 м и 6 м. Каково расстояние между основаниями столбов?

Геометрия
Перекладина длинной 5 метров своими концами лежит на двух вертикальных столбах высотой 3 м и 6 м. Каково расстояние между основаниями столбов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние между основаниями столбов находим как катет прямоугольного треугольника, с гипотенузой 5 и катетом 6-3=3 [latex]5^2-3^2=25-9=16=4^2[/latex] расстояние равно 4 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет кодировать двумя битами
Ответить
Литература
помогите в написании сочинения на тему "волшебная сказка" .ребенок учится в 3 классе
Ответить
Математика
Трава пи сушке теряет 85% своей массы.б)Сколько травы надо накосить,чтобы на сушить 1500 кг.,3300кг., 3,6 т сена?
Ответить
Физика
воду какой массы можно нагреть от 20 до 100 *С ,затратив 1 кВт *ч энергии ,если только 60 % эергии идёт на нагревание жидкости
Ответить
Физика
Для оплавления гололеда на проводе электрической железной дороги по проводу пропущен электрический ток. Сколько льда (0°С) будет плавиться каждую м...
Ответить