Перекладина длинной 5 метров своими концами лежит на двух вертикальных столбах высотой 3 м и 6 м. Каково расстояние между основаниями столбов?
Геометрия
Перекладина длинной 5 метров своими концами лежит на двух вертикальных столбах высотой 3 м и 6 м. Каково расстояние между основаниями столбов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние между основаниями столбов находим как катет прямоугольного треугольника, с гипотенузой 5 и катетом 6-3=3 [latex]5^2-3^2=25-9=16=4^2[/latex] расстояние равно 4 м.
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