помогите в написании сочинения на тему "волшебная сказка" .ребенок учится в 3 классе

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Сказка!Какое доброе,прекрасное слово!Сколько радости,тревог,неожиданностей несет это слово.Хочется всегда рассказывать сказки о маме...О самом близком и дорогом человеке на земле... Малышка вышла из здания детского сада...и...оказалась одна в толпе прохожих...Огромные глазки девочки не показывали испуг,а напротив,ей всё было интересно.Смотрит неподалёку сидит маленький,чумазенький котенок.Девочка подошла поближе и взяла малыша на руки.---Не бойся,Котя,ты теперь со мной!Надо только маму найти...Для своих 4 с половиной лет девочка умело разговаривала.Уверенно она пошагала вперед,как будто бы точно знала куда идти,и крепко держала свою ношу.Конечно же,на такого маленького пешехода обратили внимание,и дядя милиционер потихоньку шёл за девочкой,чтобы не спугнуть ребенка.Он подождал,когда малышка сядет на скамеечку,и сел рядом._--Ну что,детка,гуляем?---спрсил осторожно милиционер.___Я....потерялась...хочу к мамочке...__большие слезы,как жемчужины,покатились из глаз девочки.----Не плачь,солнышко,сейчас все выясним...И,словно по волшебству,через некоторое время девочка оказалась в добрых руках своей мамы.И вечером,когда мама гладила по головке своё чудо,малышка виновато сказала:---Я больше никогда не сделаю тебе больно,мама!Я так тебя люблю!...Рядом мирно спал котенок...Счастливый,что есть рядом добрые,прекрасные люди!