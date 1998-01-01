Когда был создан Международный олимпийский комитет (МОК), и кто в нём представлял Россию?
История
Когда был создан Международный олимпийский комитет (МОК), и кто в нём представлял Россию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОК был создан в 1894 году 23 июня Пьером де Кубертеном. целью данного создания МОК была цель сделать спорт гарминичным развитием человека, а ткже развивать мирное существование стран. россию в МОК представлял Виталий Смирнов, избраный представителем в 1971г., шамиль тарпищев, избранный в 1994 году, александр попов, избранный в 1998г., а в настоящее время, если не ошибаюсь, то россиию представляет александр жуков
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