во сколько раз надо уменьшить длину математического маятника чтобы переод его колебаний уменьшился в 2 раза?(ответ докажите)
Физика
во сколько раз надо уменьшить длину математического маятника чтобы переод его колебаний уменьшился в 2 раза?(ответ докажите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}};\ \ \frac{T}{2}=2\pi\sqrt{\frac{(\frac{l}{4})}{g}}.[/latex] Из последней формулы видно, что длину надо уменьшить в 4 раза. Ответ: в 4 раза.
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