во сколько раз надо уменьшить длину математического маятника чтобы переод его колебаний уменьшился в 2 раза?(ответ докажите)

Физика

во сколько раз надо уменьшить длину математического маятника чтобы переод его колебаний уменьшился в 2 раза?(ответ докажите)

Автор: Гость