Частота электрических колебаний в контуре равна 1 МГц. Если индуктивность катушки равна 500 мкГн ,то емкость конденсатора равна?
Физика
Частота электрических колебаний в контуре равна 1 МГц. Если индуктивность катушки равна 500 мкГн ,то емкость конденсатора равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частота колебаний в контуре: (n) [latex]\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}[/latex] Отсюда можно выразить емкость конденсатора С: [latex]C=\frac{1}{4\pi^2n^2L}=\frac{1}{4*3,14^2*10^{12}*5*10^{-4}}\approx50\ pF.[/latex] Ответ: 50 пФ.
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