какой длины нужно взять перекладину,что бы её можно было положить на две вертикальные опоры высотой 4 метра и 8 метров,поставленные на расстоянии 3 метра друг от друга

Математика

какой длины нужно взять перекладину,что бы её можно было положить на две вертикальные опоры высотой 4 метра и 8 метров,поставленные на расстоянии 3 метра друг от друга

Автор: Гость