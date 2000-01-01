какой длины нужно взять перекладину,что бы её можно было положить на две вертикальные опоры высотой 4 метра и 8 метров,поставленные на расстоянии 3 метра друг от друга
Математика
какой длины нужно взять перекладину,что бы её можно было положить на две вертикальные опоры высотой 4 метра и 8 метров,поставленные на расстоянии 3 метра друг от друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть BC перекладина(отрезок не горизонтальный). Опусти дав перпендикуляра BA и CD, соедини точки Aи D. Получишь прямоугольную трапецию ABCD.Из точки B опусти перпендикуляр на CD.LD=AB=4, BL=3 и по т.Пифагора найдем BC. BC^2=3^2+4^2=25 BC=5
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