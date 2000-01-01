.Какова частота света, падающего на пластину цинка, чтобы скорость фотоэлектронов была равна 2000 км/с? Красная граница фотоэффекта для цинка равна 0,35 мкм.
Физика
.Какова частота света, падающего на пластину цинка, чтобы скорость фотоэлектронов была равна 2000 км/с? Красная граница фотоэффекта для цинка равна 0,35 мкм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v-частота света, падающего на пластину цинка λ-Красная граница фотоэффекта для цинка равна =0,35 мкм. u-скорость фотоэлектронов была равна 2000 км/с h-постоянная Планка=2*6.626*10^-34 Дж с m-масса электрона = 9.10938188 × 10-31 килограмма уравнение эйнштейна hv=Aout+Eк hv=hc/λ+mu^2/2 v=c/λ+mu^2/2h подставляем численные значения v=3*10^8 м/с / 0,35 мкм + 9.109*10^-31кг*(2000 км/с)^2/(2*6.626*10^-34 Дж с )
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