1)Птенец болотной крачки съедает 234 мошки за день,а лягушонок 321 мошку за день.На сколько мошек больше съедает лягушонок,чем птенец з 3 дня? 2)Масса ягненка 8кг.Какой будет масса ягненка через 3 дня,если каждый день он набира...
Математика
1)Птенец болотной крачки съедает 234 мошки за день,а лягушонок 321 мошку за день.На сколько мошек больше съедает лягушонок,чем птенец з 3 дня? 2)Масса ягненка 8кг.Какой будет масса ягненка через 3 дня,если каждый день он набирает по 223г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 234 х3=702 мошки за 1 день съедает птенец 2)321х3=963 мошки съедает лягушонок 3)963-702= на 261 мошку больше ссъедает за 3 дня лягушонок чем птенец 1) 8000+223=8223г в 1 день 2) 8223+223=8446 г во 2 день 3) 8446 +223 =8669г=8 кг 669г масса ягнёнка через 3 дня.
Гость:
234*3=702 мошек съедает птенец за 3 дня 321*3=963 мошек съедает лягушонок за 3 дня 963-702=261 мошек больше съедает лягушонок,чем птенец за 3 дня 223*3=669 г набирает за 3 дня 8 кг=8000г 8000+669=8669 г будет через 3 дня 8669г=8 кг 669 г
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