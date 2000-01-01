ЗАПИШИ И РЕШИ УРАВНЕНИЯ. Неисветное число умножили на частное чивел 1200 и 60 и получили число 8420. Частное 1980 и неивестного числа разделили на 30 и получили число 3. Неизвестное число разделили на 15 и получили ...

Математика
ЗАПИШИ И РЕШИ УРАВНЕНИЯ. Неисветное число умножили на частное чивел 1200 и 60 и получили число 8420. Частное 1980 и неивестного числа разделили на 30 и получили число 3. Неизвестное число разделили на 15 и получили число, равное произведению чисел 102 и 20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неисветное число------это х х*(1200:60)=8420 20х=8420 х=8420:20 х=421 1980:х:30=3 х=1980:30:3 х=22 х:15=102*20 х:15=2040 х=2040*15 х=30600
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