в треугольнике АВС угол С=90 градусо.АВ=10,АC=8.найдите tgA

Гость: Гость:

Могу ошибаться, но как -то так: основное тригоном. тождество: tg2a+1=1/cos2a Находим косин. это отношение прилеж. кат к гипотенузе, т. е. 8/10=0,8 подставляем в тожд. получаем tg2a=1/0,8-1 tga = Квадратный корень из1,25 -1 tga =0,118