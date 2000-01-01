в треугольнике АВС угол С=90 градусо.АВ=10,АC=8.найдите tgA

Математика
в треугольнике АВС угол С=90 градусо.АВ=10,АC=8.найдите tgA
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу ошибаться, но как -то так: основное тригоном. тождество: tg2a+1=1/cos2a Находим косин. это отношение прилеж. кат к гипотенузе, т. е. 8/10=0,8 подставляем в тожд. получаем   tg2a=1/0,8-1                                                   tga = Квадратный корень из1,25 -1                                                      tga =0,118 
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