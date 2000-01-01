абрикосы при сушке теряют 8/9 своего веса.из какого количества абрикосов получится 7 кг сушеной кураги?
Алгебра
абрикосы при сушке теряют 8/9 своего веса.из какого количества абрикосов получится 7 кг сушеной кураги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]7/\frac{8}{9}=\frac{63}{8}=7\frac{7}{8}[/latex] ответ: из [latex]7\frac{7}{8}[/latex] кг абрикос
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