Заменить словосочетания одним словом. Принять решение-.................. сделать белым -...........
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Заменить словосочетания одним словом. Принять решение-.................. сделать белым -...........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принять решение - решить, сделать белым - отбелить.
Гость:
принять решение - решить сделать белым --отбелить, выбелить ........................................................
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