Заменить словосочетания одним  словом.  Принять  решение-..................        сделать   белым   -...........  

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Заменить словосочетания одним  словом.  Принять  решение-..................        сделать   белым   -...........  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принять решение - решить, сделать белым - отбелить. 
Гость:
принять решение - решить  сделать белым --отбелить, выбелить  ........................................................
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