Уменьшите число:а)60 на 10%;б)500 на 28%:в)90 на 50%:г)125 на 40%
Математика
Уменьшите число:а)60 на 10%;б)500 на 28%:в)90 на 50%:г)125 на 40%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)60-6=54 б)500-140=360 в)90-45=45 г)125-50=75
Гость:
10%=0,1 60-60*0,1=60-6=54 28%=0,28 500-500*0,28=500-140=360 50%=0,5 90-90*0,5=90-45=45 40%=0,4 125-125*0,4=125-50=75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В ромбе ABCD из вершины тупого угла В к стороне AD проведена высота ВК и к стороне СD - высота ВР. Докажите равенство углов КВР и ВАD?
Физика
во сколько раз надо уменьшить длину математического маятника чтобы переод его колебаний уменьшился в 2 раза?(ответ докажите)
Русский язык
Физика
Частота электрических колебаний в контуре равна 1 МГц. Если индуктивность катушки равна 500 мкГн ,то емкость конденсатора равна?