точка А лежит в плоскости ,точка В на расстоянии 12,5м от плоскости.найдите расстояние от плоскости до точки М делящей отрезок АВ в отношении АМ:МВ=2:3

Математика
точка А лежит в плоскости ,точка В на расстоянии 12,5м от плоскости.найдите расстояние от плоскости до точки М делящей отрезок АВ в отношении АМ:МВ=2:3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,5:(2+3)=12,5:5=2,5; AM=2,5*2=5 (м)
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