точка А лежит в плоскости ,точка В на расстоянии 12,5м от плоскости.найдите расстояние от плоскости до точки М делящей отрезок АВ в отношении АМ:МВ=2:3

Математика

точка А лежит в плоскости ,точка В на расстоянии 12,5м от плоскости.найдите расстояние от плоскости до точки М делящей отрезок АВ в отношении АМ:МВ=2:3

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