Для оплавления гололеда на проводе электрической железной дороги по проводу пропущен электрический ток. Сколько льда (0°С) будет плавиться каждую минуту? Напряжение в линии 600В, сила тока 450А, а КПД электронагрева 50%.
Физика
Для оплавления гололеда на проводе электрической железной дороги по проводу пропущен электрический ток. Сколько льда (0°С) будет плавиться каждую минуту? Напряжение в линии 600В, сила тока 450А, а КПД электронагрева 50%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение теплового баланса: 0,5U*I*t = L*m Отсюда находим массу льда: [latex]m=\frac{0,5*U*I*t}{L}=\frac{0,5*600*450*60}{3,4*10^5}\approx143\ kg.[/latex] Здесь L = 3,4*10^5 Дж/кг - удельная теплота плавления льда t = 60 c - время Ответ: 143 кг.
Гость:
Напряжение в линии 600В, сила тока 450А, а КПД электронагрева 50% Q=U*I*t*КПД=600*450*60*0.5=8100000 Дж m=Q/p=8100000/330000=24,(54) кг
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