Для оплавления гололеда на проводе электрической железной дороги по проводу пропущен электрический ток. Сколько льда (0°С) будет плавиться каждую минуту? Напряжение в линии 600В, сила тока 450А, а КПД электронагрева 50%.

Физика

Для оплавления гололеда на проводе электрической железной дороги по проводу пропущен электрический ток. Сколько льда (0°С) будет плавиться каждую минуту? Напряжение в линии 600В, сила тока 450А, а КПД электронагрева 50%.

Автор: Гость