Трава пи сушке теряет 85% своей массы.б)Сколько травы надо накосить,чтобы на сушить 1500 кг.,3300кг., 3,6 т сена?

Гость: Гость:

100-85=15% 15% ---это насушенная трава тогда 1500:15*100=10000 кг травы понадобится что бы заготовить 1500 кг сена 3300:15*100=22000кг травы понадобится что бы заготовить 3300 кг сена 1т=1000 кг 3,6т=3600 кг 3600:15*100=24000 кг=24т травы понадобится что бы заготовить 3,6 т сена