воду какой массы можно нагреть от 20 до 100 *С ,затратив 1 кВт *ч энергии ,если только 60 % эергии идёт на нагревание жидкости

Физика

воду какой массы можно нагреть от 20 до 100 *С ,затратив 1 кВт *ч энергии ,если только 60 % эергии идёт на нагревание жидкости

Автор: Гость