воду какой массы можно нагреть от 20 до 100 *С ,затратив 1 кВт *ч энергии ,если только 60 % эергии идёт на нагревание жидкости
Физика
воду какой массы можно нагреть от 20 до 100 *С ,затратив 1 кВт *ч энергии ,если только 60 % эергии идёт на нагревание жидкости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак на нагрев реально тратится: W = 0,6*1000*3600 = 2160 кДж Уравнение теплового баланса: W = cm(t2-t1) Отсюда масса воды: [latex]m=\frac{W}{c(t_2-t_1)}=\frac{2160}{4,2*80}\approx6,4\ kg.[/latex] Ответ: 6,4 кг.
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