сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет кодировать двумя битами
Экономика
сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет кодировать двумя битами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каждый цвет может иметь 4 значения 2^2 если базовых цвета 3(RGB) то всего получится 4*4*4=64 цвета
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