перевидите в часы и минуты . 560мин= ?   200мин=?   300мин=?  605мин=?

Математика
перевидите в часы и минуты . 560мин= ?   200мин=?   300мин=?  605мин=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
560мин=9ч20мин 200мин=3ч20мин 300мин= 5ч 605мин=10ч 5мин 
Гость:
560мин=9ч20мин. 200мин=3ч20мин. 300мин=5ч. 605мин=10ч05мин.
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