Два велосипедиста одновременно отправились в 143-километровый пробег. Первый ехал со скоростью, на 2 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 2 часа раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к фин...
Алгебра
Два велосипедиста одновременно отправились в 143-километровый пробег. Первый ехал со скоростью, на 2 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 2 часа раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.Ответ дайте в км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем за х-скорость второго тогда: 143/x-143/(x+2)=2 143x-143x+286=2x^2+4x x^2+2x-143=0 x1=11 и х2=-13- постороний корень Ответ:11
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