Два велосипедиста одновременно отправились в 143-километровый пробег. Первый ехал со скоростью, на 2 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 2 часа раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к фин...

Алгебра
Два велосипедиста одновременно отправились в 143-километровый пробег. Первый ехал со скоростью, на 2 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 2 часа раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.Ответ дайте в км/ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем за х-скорость второго  тогда: 143/x-143/(x+2)=2 143x-143x+286=2x^2+4x x^2+2x-143=0 x1=11  и х2=-13- постороний корень Ответ:11 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Перекладина длинной 5 метров своими концами лежит на двух вертикальных столбах высотой 3 м и 6 м. Каково расстояние между основаниями столбов?
Ответить
Экономика
сколько цветов будет содержать палитра, если каждый базовый цвет кодировать двумя битами
Ответить
Литература
помогите в написании сочинения на тему "волшебная сказка" .ребенок учится в 3 классе
Ответить
Математика
Трава пи сушке теряет 85% своей массы.б)Сколько травы надо накосить,чтобы на сушить 1500 кг.,3300кг., 3,6 т сена?
Ответить
Физика
воду какой массы можно нагреть от 20 до 100 *С ,затратив 1 кВт *ч энергии ,если только 60 % эергии идёт на нагревание жидкости
Ответить