основные признаки абсолютной королевской власти
Обществознание
основные признаки абсолютной королевской власти
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Гость:
Верховная власть при абсолютной королевской власти полностью принадлежит королю и не делится им с какими-либо государственными органами, власть короля неограниченна и не подлежит какому-либо контролю.
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