основные признаки абсолютной королевской власти

Обществознание
основные признаки абсолютной королевской власти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верховная власть при абсолютной королевской власти полностью принадлежит королю и не делится им с какими-либо государственными органами, власть короля неограниченна и не подлежит какому-либо контролю.
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