Какое из уравнений не относится к окислительно-восстановительным: A)2AL+6H(внизу 2, основание)O=2AL(OH)трижды+3H(внизу 2, основание) Б)CO(внизу 2, основание)+C=2CO B)2KOH+CO(внизу 2, основание)=2SO(внизу 2, основание)+2H(внизу ...

Химия
Какое из уравнений не относится к окислительно-восстановительным: A)2AL+6H(внизу 2, основание)O=2AL(OH)трижды+3H(внизу 2, основание) Б)CO(внизу 2, основание)+C=2CO B)2KOH+CO(внизу 2, основание)=2SO(внизу 2, основание)+2H(внизу 2, основание)O Г)2H(внизу 2, основание)S+3O(внизу 2, основание)=2SO(внизу 2, основание)+2H(внизу 2, основание)O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Из написанного нету правильных ответов!)     А вот под В), там чего?  Точно правильно? 
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