Три воздушных шарика стоят на 12 рублей больше, чем один шарик. Сколько стоит один шарик?
Математика
Три воздушных шарика стоят на 12 рублей больше, чем один шарик. Сколько стоит один шарик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - стоимость одного шарика, тогда 3х - стоят 3 шарика, 3х-х=12. 2х=12, х=12:2, х=6. 6 рублей стоит один шарик
Гость:
12:(3-1)=12:2=6 (руб.) Ответ: один воздушный шарик стоит 6 рублей.
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