В правильной треугольной призме сторона основания 4 см. Через сторону основания и середину противолежащего ей бокового ребра проведена плоскость под углом 45 градусов к плоскости основания. Площадь сечения равна ... ?
Геометрия
В правильной треугольной призме сторона основания 4 см. Через сторону основания и середину противолежащего ей бокового ребра проведена плоскость под углом 45 градусов к плоскости основания. Площадь сечения равна ... ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K СЕРЕДИНА РЕБРА AA1,.KD перпендю BC, тогда AD перпенд. BC по т. про три перпенд., угол KDA=45( по определению угла между плоскостями).BD=DC=2( треуг.равностор.) AD^2=16-4=12, AD=2*sqrt)3),KD=2*sqrt(6)-по т. Пифагора, S=KD*BC/2=2*sqrt(6)*4/2=4*sqrt(6) Только непонятно к чему здесь середина ребра.Или еще что то надо найти?
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