за первый квартал в городе построили 5 одинаковых домов . а за второй -8 таких домов. Всего в этих домах 260 квартир. Сколько квартир построено в первом квартале и сколько во втором
Математика
за первый квартал в городе построили 5 одинаковых домов . а за второй -8 таких домов. Всего в этих домах 260 квартир. Сколько квартир построено в первом квартале и сколько во втором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+8=13 домов-построили всего. 2)260:13=20квартир-в одном доме. 3)5*20=100квартир-построили в первом квартале. 4)8*20=160квартир-построили во втором квартале.
Гость:
5х+8х=260, 13х=260, х=260:13, х=20 20 квартир в первом доме 5*20=100 квартир построено в первом квартале 8*20=160 квартир построено во втором квартале.
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