за первый квартал в городе построили 5 одинаковых домов . а за второй -8 таких домов. Всего в этих домах 260 квартир. Сколько квартир построено в первом квартале и сколько во втором

Математика

за первый квартал в городе построили 5 одинаковых домов . а за второй -8 таких домов. Всего в этих домах 260 квартир. Сколько квартир построено в первом квартале и сколько во втором

Автор: Гость