У фермера 4 лошади и 9 коров,Лошади требуется на месяц 136 кг сена,а трем коровам - столько сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Математика

У фермера 4 лошади и 9 коров,Лошади требуется на месяц 136 кг сена,а трем коровам - столько сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Автор: Гость