У фермера 4 лошади и 9 коров,Лошади требуется на месяц 136 кг сена,а трем коровам - столько сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
Математика
У фермера 4 лошади и 9 коров,Лошади требуется на месяц 136 кг сена,а трем коровам - столько сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 лошади: 4*136= 544 3*136=408 408+544=952 кг надо
Гость:
4 * 136 = 544 кг сена 4 лошадям 7 * 136 = 952 кг сена 3 коровам 3 * 952 = 2856 кг сена 9 коровам 544+ 2856 = 3400 кг (всего) 4 лошадям и 9 коровам. Ответ: фермер ежемесячно на всех лошадей и коров должен расходовать 3400 кг сена.
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