Градусные меры углов треугольника выражаются тремя последовательными целыми числами . Найди эти углы.

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Пусть первое число=n, тогда второе число=n+1, а третье число=n+2. По теореме о сумме углов треугольника (сумма углов треугольника равна 180°) n+(n+1)+(n+ 2)=180°. n+n+1+n+2=180. 3n+3=180. 3n=180-3. 3n=177 n=177/3 n=59 n+1=59+1=60 n+2=59+2=61 Ответ: ∠1=59°, ∠2=60°, ∠3=61°.