1.В треугольнике ABC ,угол С=90градусов,AC=5см,BC=5√3cм.Найти угол В и Гипотинузу АВ. 2.В треугольнике АВС угол А=α,угол С=β, ВС=7см,ВН-высота.Найдите АН.
Геометрия
1.В треугольнике ABC ,угол С=90градусов,AC=5см,BC=5√3cм.Найти угол В и Гипотинузу АВ. 2.В треугольнике АВС угол А=α,угол С=β, ВС=7см,ВН-высота.Найдите АН.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)по теореме Пифагора находим гипотенузу- [latex]AB^{2}=AC^{2}+BC^{2}[/latex] [latex]BC^{2}=5\sqrt{3}*5\sqrt{3} [/latex] [latex]AC^{2}=5*5[/latex] [latex]AB^{2}=100[/latex] AB=10 угол B=30 градусам, так как в прямоугольном треугольнике напротив катета равного половине гипотенузы лежит угол в 30 грасов. 2)
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