Cr2(SO4)3 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + Na2SO4 + H2O степень окисления, определить окислитель и восстановитель!

Химия
Cr2(SO4)3 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + Na2SO4 + H2O степень окисления, определить окислитель и восстановитель!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Восстановитель   2Cr^+3   - 6e   =  2Cr^+6  | 1    Реакция окисления                                                                  |  6   Окислитель Br2^0  + 2e   =  2Br^-1             | 3     Реакция восстановления   Расставляем коэфициенты!    Cr2(SO4)3 + 3Br2 + 16NaOH = 2Na2CrO4 + 6NaBr + 3Na2SO4 + 8H2O  Cr^+3(Cr2(SO4)3 - сульфат хрома(III)) - восстановитель;  Br2^0 - бром, окислитель.   =) 
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