Cr2(SO4)3 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + Na2SO4 + H2O степень окисления, определить окислитель и восстановитель!
Химия
Cr2(SO4)3 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + Na2SO4 + H2O степень окисления, определить окислитель и восстановитель!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восстановитель 2Cr^+3 - 6e = 2Cr^+6 | 1 Реакция окисления | 6 Окислитель Br2^0 + 2e = 2Br^-1 | 3 Реакция восстановления Расставляем коэфициенты! Cr2(SO4)3 + 3Br2 + 16NaOH = 2Na2CrO4 + 6NaBr + 3Na2SO4 + 8H2O Cr^+3(Cr2(SO4)3 - сульфат хрома(III)) - восстановитель; Br2^0 - бром, окислитель. =)
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