Какой объём (н.у.) займёт газ,образовавшийся при пропускании 112 л водорода над углеродом при 500 С в присутствии никелевого катализатора?Полученный газ полностью сжигают,а продукты горения пропускают через 2 л 10%-го раствора ...

Гость: Гость:

Дано: v(H2) = 112 л v( р-ра NaOH) = 2 л w(NaOH) = 10% p(NaOH) = 1,1 г/мл Найти (как я понимаю) v(Na2CO3) - ? Решение: C + 2H2 ---500 C, Ni---> CH4 CH4 + 2O2 ---> CO2 + 2H2O Получается, что нам известно, сколько было водорода, нужно найти, сколько будет углекислого газа. 112л x л 2H2 (газ) ---> CO2 (газ) 2 моль 1 моль 112 л / 2 моль = x л / 1 моль x = 56 л - это V(CO2) Узнаем массу гидроксида натрия: m(NaOH) = p * w * V = 1,1г/мл * 0,1 * 2 * 10^3 мл = 220 г v(NaOH) = 220 г / 40 г/моль = 5,5г моль v(CO2) = 56л / 22,4 л/моль = 2,5 моль v(NaOH) > v(CO2), гидроксида натрия в избытке, поэтому решаем ПО УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ: 2,5 моль y моль 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 1 моль 1 моль Из нехитрого соотношения 2,5 моль / 1 моль = y моль / 1 моль y = 2,5 моль m(Na2CO3) = 2,5 моль * 106 г / моль = 265 г Это и есть количество вещества и масса искомой соли. =)