Какой объём (н.у.) займёт газ,образовавшийся при пропускании 112 л водорода над углеродом при 500 С в присутствии никелевого катализатора?Полученный газ полностью сжигают,а продукты горения пропускают через 2 л 10%-го раствора ...

Химия
Какой объём (н.у.) займёт газ,образовавшийся при пропускании 112 л водорода над углеродом при 500 С в присутствии никелевого катализатора?Полученный газ полностью сжигают,а продукты горения пропускают через 2 л 10%-го раствора гидроксида натрия (р=1,1 г/мл).Какая соль и в каком количестве образуется в растворе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Дано:   v(H2) = 112 л   v( р-ра NaOH) = 2 л    w(NaOH) = 10%     p(NaOH) = 1,1 г/мл  Найти (как я понимаю) v(Na2CO3) - ?  Решение:    C + 2H2 ---500 C, Ni---> CH4    CH4 + 2O2 --->  CO2 + 2H2O        Получается, что нам известно, сколько было водорода, нужно найти, сколько будет  углекислого газа.         112л        x л    2H2 (газ)  ---> CO2 (газ)   2 моль      1 моль    112 л / 2 моль = x л  / 1 моль    x = 56 л  -   это  V(CO2)       Узнаем массу гидроксида натрия:   m(NaOH) = p * w * V =  1,1г/мл * 0,1 * 2 * 10^3 мл =  220 г   v(NaOH) = 220 г / 40 г/моль = 5,5г моль    v(CO2) = 56л / 22,4 л/моль = 2,5 моль    v(NaOH) > v(CO2), гидроксида натрия в избытке, поэтому решаем ПО УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ:                       2,5 моль y моль             2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O                         1 моль    1 моль     Из нехитрого соотношения    2,5 моль / 1 моль = y моль / 1 моль   y = 2,5 моль    m(Na2CO3) = 2,5 моль * 106 г / моль =  265 г   Это и есть количество вещества и масса искомой соли. =) 
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